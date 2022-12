Uomo preso a martellate davanti a un bar a Salerno Il 58enne è stato soccorso e ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona

Un uomo è stato aggredito all'alba in pieno centro a Salerno. Il 58enne sarebbe stato preso a martellate, per cause ancora non chiare, a darne notizie il quotidiano “La Città”.

E' giallo sull'uomo preso a martellate a Salerno

È giallo sul movente dell'aggressione che ha visto vittima un 58enne a Salerno. L'uomo sarebbe stato preso a martellate, davanti ad un bar. Il malcapitato è stato poi soccorso, e trasportato all'ospedale Ruggi D'Aragona dove si ritrova ricoverato. Sul caso indaga la polizia. Ancora sconosciuti i motivi che avrebbero portato alla violenza.