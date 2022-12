Blitz nell’Agro: eseguite catture da carabinieri e polizia L’attività, su cui vige il più stretto riserbo, è coordinata dalla Procura di Salerno

Carabinieri e Polizia in serata hanno eseguito delle catture nell’Agro Nocerino Sarnese. Al momento i dettagli dell’operazione non sono stati resi noti e saranno comunicati soltanto nella giornata di domani dalla Procura della Repubblica di Salerno che ha coordinato l’intervento. L’attività, sulla quale vige il più stretto riserbo investigativo, ha visto impegnati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi e dal vicequestore Gianni Roberto Di Palma.

Pochi minuti prima delle 20, ad intervento probabilmente concluso, diverse volanti della Polizia e gazzelle dei militari, sono sfrecciate tra le strade del centro di Salerno, in quel momento particolarmente trafficate per il boom di Luci d’Artista.

Non è da escludere, considerato anche l’intervento congiunto, che il tutto possa essere collegato al blitz realizzato lo scorso 2 dicembre e nel quale erano stati sgominati i clan “Fezza-De Vivo” di Pagani e “Giugliano” di Poggiomarino. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Salerno, aveva portato all'arresto di 25 persone: 18 erano finite in carcere, una agli arresti domiciliari in località protetta in quanto collaboratore di giustizia, mentre altre sei erano sfuggite alla cattura e ad oggi sono ricercati.