Spari nella notte al Rione Petrosino a Salerno: trovati due bossoli Sul caso indaga la squadra mobile. Non si tratta di un caso isolato

Ancora spari nella notte a Salerno. E' successo nel Rione Petrosino, nella nottata tra sabato e domenica. I residenti della zona hanno avvertito il rumore dei colpi d'arma da fuoco. Le forze dell'ordine hanno ritrovato due bossoli.

Le indagini della polizia

Sulla vicenda indaga la squadra mobile della Questura di Salerno. Non si registrano feriti. Potrebbe essersi trattato di una sorta di avvertimento. Le indagini sono in corso. L'episodio è avvenuto a pochi giorni dall'accoltellamento del giovane dipendente di una pizzeria sempre in via Petrosino, ancora da accertare le cause di quanto accaduto.