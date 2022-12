Donna trovata morta in un bed and breakfast di Salerno La 39enne era originaria di Cava de' Tirreni

Una donna è stata trovata morta in una camera di un bed and breakfast di Salerno.

La 39enne, era originaria di Cava de’ Tirreni. Si trovava nel capoluogo da qualche giorno, ospite di una struttura ricettiva nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo.

Sulla morte della 39enne indaga la polizia

E' giallo sulle cause del decesso della donna. Sulla vicenda indaga la polizia di Salerno che ha effettuato i rilievi. La 39enne era sposata e madre di due figli. Avrebbe dovuto liberare la stanza dove si trovava ospite pare da qualche giorno. Per il momento gli agenti non escludono alcuna ipotesi su quanto accaduto. Una morte che si è consumata proprio a pochi passi dal caos e dalla gente in strada che ha affolato Salerno nel lungo ponte dell'Immacolata per visitare le Luci d'Artista.