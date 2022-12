Spari contro la vetrina di una panetteria nel centro di Salerno L'episodio potrebbe essere collegato alle coltellate e ai colpi di pistola al Rione Petrosino

Prima le coltellate in via Liguori, poi gli spari al Rione Petrosino. Infine, nella notte, i colpi di pistola esplosi contro il Mulino Urbano in Piazza XXIV maggio, nel pieno centro di Salerno.

Un’escalation criminale che potrebbe portare un’unica firma: questo il sospetto di polizia e carabinieri, che indagano sugli episodi.

I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo nei pressi della panetteria: i proiettili hanno distrutto la vetrina, mandandola in frantumi.

Poche ore prima al Rione Petrosino, nella notte tra sabato e domenica, erano stati segnalati altri colpi d’arma da fuoco. Lo scorso 7 dicembre, nello stesso quartiere, un 32enne era stato invece accoltellato dopo un litigio.