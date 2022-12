Sorpreso al Rione Petrosino con una pistola con la matricola abrasa: arrestato I carabinieri sospettano che sia l'autore dei gravi fatti di cronaca registrati nel quartiere

Lo hanno sorpreso con una pistola Kimber calibro 45 con matricola abrasa: i carabinieri di Salerno hanno arrestato R.B.. L’uomo è stato bloccato al Rione Petrosino, teatro in questi giorni di gravi fatti di cronaca: lo scorso 7 dicembre un 32enne è stato accoltellato, poi nella notte tra sabato e domenica si sono registrati degli spari in strada.

Il sospetto degli investigatori è che dietro questi episodi possa esserci un’unica mano. In corso le verifiche balistiche sulla pistola sequestrata per capire se da quell’arma siano stati esplosi i proiettili che hanno mandato in frantumi la vetrina di una panetteria in Piazza XXIV Maggio, nel centro di Salerno, nella notte tra domenica e lunedì.