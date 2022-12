Addobbi natalizi illegali, la Finanza sequestra 25mila prodotti non sicuri I controlli delle fiamme gialle nelle attività commerciali di Battipaglia, Eboli e Agropoli

In vista delle festività natalizie, la Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha intensificato i controlli per contrastare la commercializzazione di prodotti non sicuri o pericolosi. Le verifiche nelle ultime ore hanno interessato soprattutto gli addobbi che finiscono nelle case delle persone.

Al setaccio vari esercizi commerciali di Battipaglia, Eboli ed Agropoli: complessivamente sono quasi 25mila gli accessori sequestrati, tra decorazioni luminose, addobbi e luminarie perché sprovviste di informazioni anche minime come il produttore o l'importatore, i materiali impiegati e l'età minima per utilizzarle. Diciture che sono previste dal Codice del consumo e che garantisce chi li acquista.

Per i titolari delle attività è scattata anche la segnalazione alla Camera di commercio per le multe.