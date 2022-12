Banditi armati rapinano commercialista, colpo da 100mila euro Professionista di Bellizzi picchiato mentre tornava a casa. Portati via soldi e gioielli

Lo hanno aspettato mentre tornava a casa: armi in pugno, lo hanno minacciato e poi picchiato per poi rapinarlo. Momenti di terrore per un commercialista di Bellizzi, che nelle scorse ore è stato vittima dell'assalto di un gruppo di banditi.

L'uomo è stato colpito alla testa, riportando delle ferite alla fronte: i malviventi lo hanno costretto ad aprire casa e, dopo aver minacciato con le pistole anche la moglie, si sono fatti consegnare denaro contante e gioielli.

I rapinatori si sono poi dati alla fuga: scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il bottino ammonta a circa 100mila euro.