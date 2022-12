Lite in casa a Salerno: 65enne ferisce con un temperino il padre di 95 anni Sono entrambi in ospedale a Salerno, indagini in corso dei carabinieri

Paura nel pomeriggio a Salerno per una lite avvenuta in un'abitazione di via Manganario, nel quartiere Carmine. Per cause ancora in corso di accertamento, al culmine di una lite, un 65enne ha ferito con un temperino il padre di 95 anni. L'anziano è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca che lo hanno trasportato in ospedale. Da quanto si apprende ha riportato ferite superficiali e, al momento, si trova in osservazione al “Ruggi” ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. In ospedale è finito anche il figlio, sottoposto ad una consulenza psichiatrica e neurologica. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino.