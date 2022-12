Scoperta dalla Finanza una mega evasione dell'Iva da oltre 57 milioni di euro L'operazione nel settore hi-tech. Società cartiere salernitane, arrestato commercialista napoletano

Un'attività di indagine durata cinque anni, coordinata dalla Procura di Lagonegro e condotta dalla Guardia di finanza di Potenza, che ha portato all'arresto di tre persone e alla scoperta di una mega evasione dell'Iva da oltre 57 milioni di euro. Con una rete illegale che dalla Basilicata si estendeva fino a Napoli, passando per la provincia di Salerno.

I numeri: 22 indagati e tre arresti

E' quanto emerso nell'ambito dell'operazione "Corto circuito", che vede coinvolte 22 persone. Tre le persone arrestate: due in carcere e una ai domiciliari. In quest'ultimo caso, si tratta di un commercialista di Napoli. Le società cartiere di cui si avvaleva l'organizzazione criminale, hanno evidenziato gli investigatori, erano quasi tutte ricadenti nella provincia di Salerno.

L'operazione "Corto circuito" nel settore hi-tech

Le indagini hanno portato al sequestro preventivo di beni per circa 57 milioni di euro. "Neutralizzata un'organizzazione criminale dedita all'evasione dell'Iva sugli acquisti di elettrodomestici e prodotti hi-tech - come sottolineato dalle fiamme gialle lucane -, effettuati in diversi Paesi europei, quali Olanda, Bulgaria, Cipro, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia".

Il caso passerà ora al vaglio della neo-costituita Procura europea.