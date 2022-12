Donati gli organi del 38enne Ciro Iemma, la sorella: sei nei nostri cuori Il giovane ha perso la vita in un incidente sul raccordo Salerno Avellino

La famiglia ha deciso di donare gli organi del 38enne Ciro Iemma, morto per le ferite riportate in un drammatico incidente stradale sul raccordo Salerno Avellino. Il giovane barman, originario di Baronissi ma residente a Petruro di Forino, si è schiantato con la sua auto contro un'autocisterna in sosta nei pressi dello svincolo di Fisciano. E' morto all'ospedale Moscati di Avellino. Lascia una bimba di soli tre anni.

L'incidente sul raccordo Salerno Avellino

Ciro Iemma ha riportato ferite gravissime nel violento impatto della sua utilitaria contro un'autocisterna, stava percorrendo la carreggiata sud. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Distrutto il lato conducente della vettura, diventato un cumulo di lamiere. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il 38enne dall'abitacolo. Poi la corsa in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino dove è deceduto, troppo gravi le ferite riportate.

Il dolore della sorella

“Sei nei nostri cuori” il messaggio della sorella di Ciro Iemma. Tantissimi i post sui social in ricordo del giovane barman, a lutto due comunità per la sua tragica morte, l'ennesimo incidente nel salernitano. In tanti hanno voluto elogiare il grande gesto d'amore dei familiari che hanno donato gli organi di Ciro Iemma, dando speranza ad altre persone che grazie a lui continueranno a vivere.