Donna muore mentre fa la spesa in un supermercato Inutili i soccorsi, la 61enne è deceduta, la salma portata in ospedale

Dolore a Eboli per la morte di una 61enne, la donna è stata stroncata da un malore improvviso mentre stava facendo la spesa in un supermercato nei pressi della statale 18. Inutili i soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare.

La donna stroncata da un malore improvviso

La 61enne stava camminando tra gli scaffali del supermercato quando ha avvertito un malore improvviso, cadendo a terra esanime. E' stata immediatamente soccorsa dal personale del locale e da alcuni clienti.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118 con i medici a bordo per cercare di salvare la donna, purtroppo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono intervenuti per il riconoscimento della 61enne. La salma è stata portata presso l'ospedale Maria Santissima Addolorata. Dolore nel comune della Piana del Sele, la 61enne era molto conosciuta e stimata.