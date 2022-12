Tutela del territorio e abusivismo edilizio nel salernitano: i dati I militari del gruppo carabinieri forestale hanno effettuato oltre 1700 controlli nel 2022

Il Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia, edizione 2021, fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio nazionale e presenta gli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali: 7.423 comuni (94% del totale) a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera, il 18,4% del territorio nazionale classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, oltre 8 milioni di abitanti a rischio frane e alluvioni.

Al fine di prevenire e mitigare i dannosi e drammatici effetti derivanti dal dissesto idrogeologico, acuiti dall’estremizzazione degli eventi climatici, Il Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi l’Arma Forestale, attraverso le proprie articolazioni territoriali, svolge una mirata attività di controllo sul rispetto della vincolistica idrogeologica e delle norme urbanistico-edilizie nel territorio collinare- montano.

La situazione in provincia di Salerno

In provincia di Salerno i militari del Gruppo Carabinieri Forestale, nel 2022, hanno effettuato oltre 1.700 controlli in materia di polizia idraulica e controlli sul rispetto del vincolo idrogeologico, accertando 196 illeciti amministrativi, 26 illeciti penali e contestato sanzioni amministrative per oltre 93mila euro. Nell’azione di contrasto all’abusivismo edilizio, i reparti dell’Arma Forestale hanno effettuato 300 controlli e rilevato più di 40 illeciti penali.