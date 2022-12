Un anno di controlli dei Carabinieri forestali: oltre 40 illeciti penali Il bilancio delle attività dei militari: contestate anche sanzioni amministrative per 93mila euro

Fine anno, tempo di bilanci. Per i Carabinieri forestali il 2022 si sta per chiudere con oltre 1700 controlli effettuati in materia di polizia idraulica e verifiche sul rispetto dei vincoli idrogeologici.

In un territorio particolarmente vulnerabile, si tratta di un'attività significativa; accertati 196 illeciti amministrativi, 26 reati penali e sanzioni amministrative per più di 93mila euro.

Per quanto riguarda invece l'azione di contrasto all'abusivismo edilizio, i reparti dell'Arma forestale hanno effettuato 300 controlli e rilevato più di 40 illeciti penali.