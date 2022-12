Paziente colto da ictus resta 20 minuti in ambulanza:cancello elisoccorso chiuso E' successo in località Pattano a Vallo della Lucania

Un paziente colpito da ictus ha dovuto attendere 20 minuti in ambulanza perché il cancello per raggiungere l'elisoccorso era chiuso. Il lucchetto sarebbe stato cambiato senza preavviso. E' successo nel quartiere fieristico, in località Pattano di Vallo della Lucania.

La ricostruzione dell'accaduto

Il 50enne era a bordo di un'ambulanza per il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. L’eliambulanza era già pronta sulla pista per partire ma il lucchetto del cancello per accadere all'area era stato cambiato, pare senza avvisare i sanitari del 118. E' così scattato l'allarme. Il quartiere fieristico è gestito dal comune di Vallo della Lucania. Dopo un'attesa di circa 20 minuti sarebbe intervenuto un operaio dell'Ente che ha aperto il cancello permettendo all'ambulanza di entrare sull'elipista e procede con il trasferimento del paziente. Sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco.