Incidente mortale nel salernitano:Capaccio piange il 45enne Salvatore De Martino Era in auto con la moglie e uno dei due figli, la donna è ferita ma non in pericolo di vita

Non ce l'ha fatta Salvatore De Martino, il 45enne è spirato ieri sera all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Troppo gravi le ferite riportate nel tragico incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di giovedì tra Agropoli e Capaccio Paestum. E' successo in località Santa Venere, lungo la SP276 in direzione Paestum. Il 45enne era a bordo della sua Opel Meriva nei pressi dello svincolo sulla SS18, quando si è scontrato, per cause ancora non chiare, con una Mercedes guidata da una donna.

La verità dall'autopsia

Sarà l'autopsia a poter chiarire le cause del decesso del 45enne Salvatore De Martino. Le forze dell'ordine dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto in quegli attimi. Ad indagare sono i carabinieri della locale stazione, diretti dal capitano di Agropoli Fabiola Garello. De Martino era in auto con la moglie e uno dei due figli, stava percorrendo la Strada Provinciale 267 verso Paestum quando si sarebbe scontrato con una Mercedes che proveniva in senso opposto. Il 45enne avrebbe perso il controllo dell'auto, uscendo di strada e andando a sbattere contro un albero. Trasportato al “San Luca” è morto a causa delle gravi ferite riportate. La moglie è stata ricoverata al “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, le sue condizioni non sono gravi. Salvatore De Martino, nipote del’ex sindaco capaccese Paolo Paolino, era molto conosciuto e stimato nella città dei Templi. Lascia la moglie e due figli.