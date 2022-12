Sequestrati 230kg di pesce surgelato non tracciato nel Golfo di Policastro Per l'Asl non era idoneo al consumo umano. Maxi operazione della Guardia Costiera

di Federica Inverso

L’attività dei militari ha portato a 4500 euro di sanzioni a fronte degli oltre 70 controlli effettuati sia in mare che a terra. Nel mirino il titolare di un ingrosso e una pescheria del Comune di Vibonati.