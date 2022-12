Crolla il solaio di una palazzina a Eboli: evacuate 4 famiglie Il fabbricato è stato sgomberato, lo ha deciso il Comune

Momenti di paura nella serata di ieri a Eboli per il crollo del solaio di una palazzina. E' successo nel centro storico, in via Catoio. Il Comune ha disposto lo sgombero dell'intero fabbricato. Quattro famiglie abitano nella struttura, sono state evacuate. Non si registrano feriti.

L'intervento delle forze dell'ordine

In via Catoio, dopo il crollo del tetto della palazzina, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Municipale per la messa in sicurezza del fabbricato. Rabbia tra i residenti