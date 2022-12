Ordinanze per le vigilie a Salerno: stop all'asporto di alcolici e analcolici Si potranno consumare solo nei dehors dei locali

Il Comune di Salerno ha emanato due ordinanze per cercare di tutelare ordine e sicurezza per le due vigilie, Natale e Capodanno, in città. Grande 'afflusso di persone in strada, si rende necessario dunque agire con interventi preventivi.

L'ordinanza del Comune di Salerno

Disposto il divieto di vendita d'asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche in qualsiasi forma, come bicchieri o bottiglie in vetro, dalle ore 7 del 24 dicembre e del 31 dicembre, fino alle ore 7 dei giorni successivi (25 dicembre e 1 gennaio). Il consumo di tali bevande sarà consentito solo nei dehors dei locali. Nelle stesse date e alla stessa ora sono vietati anche gli spettacoli o gli intrattenimenti in strada e nei dehors di ristoranti e bar.