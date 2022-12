Salerno, paura in tangenziale: auto avvolta dalle fiamme L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Si sono vissuti istanti di paura ieri sera sulla tangenziale di Salerno dove ha preso fuoco un'auto. Il veicolo stava percorrendo la corsia nord quando, per cause ancora sconosciute, si è incendiata. La persona che era alla guida del mezzo è riuscita a scendere in tempo ed è rimasta fortunatamente illesa. I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno provveduto a sedare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi istanti. Ma resta il grande spavento.