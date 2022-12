Salerno piange la scomparsa del 32enne Alfonso Ragone Il dolore degli amici: "Hai lottato come un guerriero, non ti dimenticherò mai"

Salerno piange la prematura scomparsa del 32enne Alfonso Ragone, morto dopo una lunga malattia. Il giovane era amato e conosciuto nel capoluogo e il suo decesso ha gettato un velo di tristezza sul Natale di tante persone.

Il cordoglio degli amici di Alfonso Ragone

La morte del 32enne salernitano Alfonso Ragone ha addolorato tantissimi salernitani. Moltissimi i messaggi di conoscenti e amici che hanno voluto ricordare un ragazzo scomparso prematuramente. “Buon viaggio Alfonso, eri una perla rara” scrive un'amica sui social; "Te ne sei andato troppo presto.

Hai lottato come un guerriero contro un nemico troppo infame che ti ha sopraffatto. Il tuo sorriso, la tua umiltà e la tua amicizia non riuscirà a scalfirla neanche l'eternità", “te ne sei andato a testa alta da leone, combattendo fino alla fine, sono orgoglioso di te, non ti dimenticherò mai”, le parole di altri amici del 32enne.