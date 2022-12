Tifosi granata a lutto a Natale per la morte di Giuseppe Basso Il dolore della sorella: “Hai voluto festeggiare la nascita di Gesù tra gli angeli”

Un Natale triste per le tante persone che conoscevano il tifoso granata Giuseppe Basso. Il giovane è morto prematuramente. Sui social moltissimi i messaggi di cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia.

Il dolore della sorella di Giuseppe Basso

“Stanotte te ne sei andato con il suono delle campane in festa, hai voluto festeggiare la nascita di Gesù con gli angeli.. lasciandoci una grande tristezza nel cuore”. E' lo straziante messaggio della sorella di Giuseppe Basso. Le fanno eco gli amici del tifoso granata: “Te ne sei andato poco dopo la nascita di Gesù, quel messaggio che mi ha spezzato il cuore e sono corso a casa tua per starti accanto, sei stato più di un amico…eri un fratello. Mi promettesti che ti riprendevi presto per andare a vedere le partite ed invece hai fatto di nuovo a testa tua. Riposa in pace”.