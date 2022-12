Incendio in pizzeria, torna la tensione al Rione Petrosino di Salerno Indagano i carabinieri. Il proprietario: "Non mi sarei mai aspettato un gesto del genere"

"Un gesto del genere non me lo sarei mai aspettato, anni di sacrificio e duro lavoro messi a dura prova da un’azione vile e senza logica". Con queste parole Anthony Maisto, titolare della pizzeria "Signora pummarulé" al Rione Petrosino di Salerno, commenta quanto accaduto nella sua attività commerciale. Un incendio la notte scorsa ha distrutto parte dei locali.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Dai rilievi dei vigili del fuoco, al momento, non emergerebbero elementi per parlare di dolo ma le verifiche sono solo all'inizio.

Nei giorni scorsi il Rione Petrosino è finito al centro delle cronache per una serie di gravi fatti di cronaca: coltellate e aggressioni che hanno fatto risuonare l'allarme nel quartiere. Ora il rogo in una delle attività più note della zona.

"Tutte le persone che mi conoscono sanno con quale impegno ogni mattina vado a lavoro e cerco di andare avanti con dignità ed impegno, per salvaguardare la mia famiglia e quelle dei dipendenti - lo sfogo di Maisto -. Non sarà facile ripartire con lo stesso spirito di prima, ma nel frattempo mi rincuora il sostegno delle persone che in queste ore mi sono vicine", il messaggio affidato ai social.

Valanga di solidarietà per l'esercente, travolto dai messaggi di sostegno ed incoraggiamento ad andare avanti.