Pontili "fantasma" nei porti del Cilento, blitz della Finanza: evasori stanati Contestato il mancato pagamento di imposte per 700mila euro

Una serie di pontili galleggianti ubicati nei porti della costa cilentana pienamente operativi ma totalmente sconosciuti al fisco. E' quanto contestato dalla Guardia di finanza di Salerno nell'ambito delle indagini condotte dalla Sezione operativa navale.

Al setaccio diversi scali nell'area del Golfo di Policastro, meta privilegiata per il turismo estivo: nelle verifiche incrociate condotte dai militari della Finanza sono stati scoperti manufatti assenti nelle visure catastali. In questo modo i titolari, secondo le fiamme gialle, avrebbero evaso le imposte dovute agli Enti locali.

In particolare, le azioni di legalità hanno consentito di constatare il mancato pagamento dell'Imu, della Tari e della Tasi per oltre 700mila euro. Soldi destinati alle casse dei Comuni - e dunque a disposizione della collettività - che invece non sono mai stati versati.