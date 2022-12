Incendio nella pizzeria a Rione Petrosino: si segue la pista dolosa Secondo i vigili del fuoco usato liquido accelerante

Sarebbe di natura dolosa l'incendio sviluppatosi in una pizzeria di Rione Petrosino nella notte tra mercoledì e giovedì. E' solo l'ultimo di diversi episodi accaduti in zona nelle ultime settimane. Sempre nel quartiere recentemente è stato accoltellato un uomo.

Le indagini sull'incendio di Rione Petrosino

Dalla relazione dei vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incendio, pare che per alimentare le fiamme sia stato utilizzato del liquido accelerante. Ingenti i danni alla struttura. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri. Proprio ieri il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha chiarito che tutta l'area è attenzionata dalle forze dell'ordine che hanno intensificato ancora di più i controlli. Il titolare dell'attività aveva espresso tutta la sua rabbia per l'accaduto in un post sui social: “Anni di sacrificio messi a dura prova da un'azione vile e senza logica, non sarà facile ripartire” le sue parole.