Sorpresi in auto a Salerno con arnesi da scasso: denunciati ed espulsi stranieri Si tratta di tre uomini di origine georgiana

A Salerno, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia municipale in abiti civili, sono etrati in azione a piazza della Concordia, insospettiti dalla presenza di un'auto con targa polacca con a bordo tre persone. Eseguito un controllo. Ai tre uomini, di nazionalità georgiana, sono stati sequestrati il veicolo ed un borsone con all'interno numerosi arnesi da scasso.

Le tre persone sono state condotte al Commissariato della Polizia di Stato. Dopo essere stati segnalati per la comparazione delle impronte digitali, è emerso che si trattava di stranieri irregolari. Sono stati dunque denunciati ed è scattato anche il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Proseguono i controlli sul territorio disposti dal questore

Proseguono gli intensificati e straordinari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, in collaborazione con il Comando Polizia Municipale di Salerno, tesi a contrastare in maniera sempre più efficace le fattispecie criminose che abbassano il livello di percezione di sicurezza dei cittadini e per prevenire la recrudescenza dei reati, in particolare quelli di tipo predatorio quali rapine e furti in abitazione.