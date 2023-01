Quattro feriti a Salerno e provincia con i botti di fine anno Il più grave è ricoverato a Vallo della Lucania; nessun problema per il concerto dei Negramaro

Quattro persone sono rimaste ferite nella notte di San Silvestro per l’utilizzo di botti. Il più grave è ricoverato all’ospedale di Vallo della Lucania con una prognosi di 25 giorni. L’uomo, un 47enne, ha riportato traumi facciali ed è stato preso in cura fai medici del reparto di oculistica. Al “Ruggi” di Salerno è stato soccorso un uomo di 65 anni di Pellezzano per le lesioni provocate da un botto alla falange della mano destra: la prognosi è di 7 giorni. All’Umberto I di Nocera Inferiore sono state, infine, medicate una mamma e sua figlia di 4 anni: entrambe hanno riportato lievi ustioni ad una palpebra e alla mano.

Non si sono registrate criticità in piazza Amendola a Salerno dove, secondo la Questura, sono confluite ottomila persone per il concerto di fine anno dei Negramaro.