Va in ospedale per un malore ma muore dopo un incidente nel parcheggio Tragedia a Scafati

Un 76enne di Poggiomarino è morto in seguito ad un incidente verificatosi nel parcheggio dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati.

La ricostruzione della tragedia

L'uomo ha avvertito un malore mentre si trovava a casa, si è così messo in auto per raggiungere l'ospedale Mauro Scarlato di Scafati in cerca di aiuto, ma non vi è mai arrivato. E' morto dopo aver avuto un incidente d'auto proprio nel parcheggio del pronto soccorso. Si è schiantato con l'auto contro un muretto. Avrebbe perso il controllo della vettura proprio nell'ultima curva. Sul posto sono intervenuti medici ed infermieri. Confermate le cause naturali del decesso.