Falsi Made in Italy sequestrati al Porto di Salerno: sigilli a 55mila capi In azione la Guardia di Finanza e l'Ufficio Dogane

Operazione congiunta della Guardia di Finanza del comando provinciale e dell'Ufficio Dogane nel porto commerciale cittadino dove sono stati sequestrati oltre 55 mila tra capi ed accessori d’abbigliamento con false indicazioni “Made in Italy”.

Il carico, proveniente dalla Tunisia, era destinato ad un’azienda pugliese. Le Fiamme Gialle e i funzioni dell’Ufficio delle Dogane di Salerno hanno fermato una spedizione di abbigliamento per una verifica. Durante i controlli hanno scoperto che, sulle confezioni di abbigliamento e sugli accessori, erano state illegalmente apposte false informazioni sulla reale provenienza del prodotto.

Denunciato il titolare di una società

Dopo i controlli, il responsabile della società coinvolta è stato segnalato alla Procura di Nocera Inferiore per importazione e commercio di articoli non rispondenti alla vigente normativa a tutela del “Made in Italy”. “Un intervento, che ha consentito di ritirare dal mercato un ingente quantitativo di merce, e che testimonia la consolidata sinergia tra l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza che, pur con diverse competenze, sono da sempre affiancate nel controllo degli spazi doganali”, chiariscono le fiamme gialle in una nota.