Trovato morto in auto al Rione Carmine: commerciante stroncato da malore La vittima è un 58enne originario di Roccadaspide: indaga la polizia

Sarebbe stato un malore a provocare il decesso di un uomo di 58 anni, originario di Roccadaspide, trovato senza vita nella sua auto. Il veicolo era parcheggiato nei pressi del rione Carmine, a Salerno.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la cosa: sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno ed i sanitari del 118. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare: stando a quanto risulta da una prima ricostruzione, sarebbe stato fatale un malore.

La vittima era un commerciante di frutta e verdura: la salma si trova all'obitorio dell'ospedale "Ruggi" di Salerno.