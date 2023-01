Dimentica la pentola sul gas, donna incinta in ospedale per intossicazione Paura ieri mattina nella zona orientale di Salerno

Paura ieri mattina a Salerno per una donna incinta vittima di un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione situata nella zona orientale della città.

La 29enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe dimenticato un pentolino sul gas per molto tempo restando così intossicata dal fumo che intanto aveva invaso le stanze della casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno condotto la malcapitata al pronto soccorso del Ruggi per le cure del caso. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco.