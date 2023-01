Incidente tra auto e scooter nei pressi del ristorante Aranceto a Salerno In ospedale in conducente del mezzo a due ruote. Accertamenti in corso

Paura questa mattina a Salerno. In via Sant'Eustachio, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono scontrati all'altezza del ristorante Aranceto.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, condotto in ospedale per accertamenti dai sanitari intervenuti sul posto. Stando a quanto si apprende, l'uomo era vigile. Accertamenti in corso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale ed il personale di Strade Sicure per il ripristino della viabilità.