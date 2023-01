Appartamento in fiamme a Torrione: "Grazie a chi ha segnalato l'incendio" Capezzuto: plauso ai lavoratori di Salerno Pulita che hanno allertato i soccorsi

Erano in servizio per le strade di Torrione quando volgendo il capo al palazzo hanno subito compreso che quanto stava accadendo poteva degenerare in qualcosa di irreparabile. Alla vista del fumo che usciva da un balcone, i lavoratori hanno prontamente chiamato i vigili del fuoco sollecitando l'intervento, considerata la situazione già emergenziale. E' la ricostruzione dell'incendio avvenuto ieri a Salerno.

"Un plauso ai lavoratori della partecipata che sono stati protagonisti di un gesto di cittadinanza attiva, prontamente impegnati nell'evitare che la situazione potesse degenerare e trasformarsi in tragedia - spiega Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil -. I lavoratori della Salerno Pulita vivono la città in lungo e in largo, già dalle prime ore della notte e sono sentinelle di ciò che accade in città. Infatti non é la prima volta che i lavoratori si sono ritrovati ad intervenire in situazioni delicate: vorrei ricordare tra le tante, il salvataggio di un uomo in mare che stava annegando o dell'uomo in ipotermia su un marciapiede soccorso giusto in tempo dai lavoratori nel 2021".

Capezzuto mette le cose in chiaro: "Ogni giorno sentiamo polemiche sulla Salerno Pulita, a volte pretestuose e inutili, che non fanno altro che logorare l'immagine dell'azienda e di conseguenza dei lavoratori. Sono donne e uomini che tra mille difficoltà svolgono un lavoro che non tutti vorrebbero fare, sotto le intemperie, a rischio di aggressioni quotidiane e che stanno contribuendo a portare la raccolta differenziata a percentuali che non si vedevano da anni. Preferiamo questo tipo di "comunicazione" e non parlare di altre futili questioni che ogni giorno non fanno altro che screditare la società, e fare il gioco di chi da anni la vorrebbe vedere privatizzata", conclude Capezzuto.