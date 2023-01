Colpo d'arma da fuoco in una casa a Sarno, scatta la denuncia Alcuni cacciatori avrebbero sparato nei pressi di un'abitazione

Momenti di paura a Sarno dove un proiettile è finito in un'abitazione privata, attraversando la finestra di un bagno e scalfendone la porta. Illesa la famiglia, marito e moglie e tre figlie, che si trovavano al piano di sopra di casa quando il colpo è stato esploso. Ad accorgersene il padre, un medico in pensione, che è immediatamente uscito all'esterno, in giardino, per capire cosa fosse successo.

La denuncia ai carabinieri

Poco distante avrebbe notato alcune persone armate di fucile con dei cani, presumibilmente dei cacciatori. Il caso è stato denunciato ai carabinieri. I militari stanno indagando per risalire ai responsabili di quanto accaduto. Una pura casualità che nessuno sia rimasto ferito.