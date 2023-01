Maltempo a Mercato San Severino: smottamento in zona Oscato, chiusi sottopassi Gli uomini della Protezione Civile EPI lanciano l'appello alla cittadinanza: "Massima attenzione"

Torna il maltempo nel Salernitano, le precipitazioni intense ed il forte vento che da questa notte hanno colpito il territorio mettono in allerta gli uomini della protezione civile. Massima attenzione da parte dei volontari.

A Mercato San Severino si sono verificati alcuni disagi. In zona Oscato si è verificato uno smottamento. Il sottopasso via Faraldo è stato interdetto temporaneamente al transito per allagamento. Vari i disagi alla viabilità registrati sul territorio.

A vigilare le aree colpite dal maltempo gli uomini della Protezione Civile EPI, che si stanno occupando anche del controllo degli alvei primari e secondari in tutti i settori. Diversi gli interventi in atto su tutto il territorio.

Dalla protezione civile l'appello alla massima attenzione.