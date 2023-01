Più controlli stradali in Costiera Amalfitana: 20 sanzioni e una denuncia Nel corso dell’operazione sono stati verificati 155 veicoli e 190 persone

Costiera Amalfitana al setaccio: controlli a tappeto, negli ultimi giorni, da parte dei carabinieri per verificare, in particolare, eventuali violazioni al codice della strada.

Un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, articolato in più giorni ed in diverse fasce orarie, che ha previsto l’impiego di 40 pattuglie e 70 militari.

Il report delle verifiche

Nel corso dell’operazione, che ha interessato tutta la Costiera Amalfitana, sono stati controllati 155 veicoli, identificate 190 persone, comminate 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica.