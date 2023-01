Furti nel Cilento, sequestrati oltre trecento pannelli fotovoltaici L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania

I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal tenente colonnello Sante Picchi, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale vallese, nei confronti di 9 indagati domiciliati tra l'area cilentana, Eboli e Battipaglia, in relazione al contrasto dei furti di attrezzature in danno di società agricole ed edili.

Il sequestro

Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria, all'interno di un immobile nel comune di Eboli, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 307 pannelli fotovoltaici, di verosimile provenienza furtiva, per un valore complessivo di oltre 300mila euro.

Controllo del territorio

I militari della Compagnia vallese, negli ultimi giorni, hanno svolto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio finalizzato, in prevalenza, alla prevenzione e repressione dei reati predatori, ai danni delle abitazioni e delle attività commerciali, e di violazioni al codice della strada. Il dispositivo, articolato in più giorni ed in diverse fasce orarie, ha previsto nei comuni cilentani l’impiego di 65 pattuglie e 130 militari. Nel corso dell’operazione, che ha interessato i numerosi comuni della Compagnia, sono stati controllati 302 veicoli, identificate 364 persone, comminate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre sono state eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari.