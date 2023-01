Si spara ancora nel Rione Petrosino a Salerno I colpi d'arma da fuoco verso l'abitazione di Roberto Bianco

Si continua a sparare nel Rione Petrosino, a Salerno. Gli spari esplosi nella notte hanno allertato i residenti che hanno dato l'allarme chiamando le forze dll'ordine. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi. Partite le indagini per risalire ai responsabili.I colpi d'arma da fuoco sono stati indirizzati verso la casa di Roberto Bianco junior.

Si indaga

Il 26enne è stato arrestato in seguito ad un inseguimento con i carabinieri nel dicembre scorso. E' stato poi portato nel carcere di Fuorni. E' finito in manette proprio dopo l'attentato nei confronti di un panificio di Salerno. Per gli inquirenti Roberto Bianco junior potrebbe esserne l'autore, insieme ad un 16enne. Le accuse nei suoi confronti sono porto abusivo di arma da fuoco, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente reiterata.