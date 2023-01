Ladri in azione al Comune di Agropoli: furto negli uffici I malviventi si sono introdotti all'interno dell'Ufficio Anagrafe

Ladri, nella scorsa notte, al municipio di Agropoli. I malviventi si sono introdotti all'interno dell'ufficio Anagrafe, dove hanno rubato delle carte d'identità. La scoperta è avvenuta stamattina alla riapertura degli uffici.

La ricostruzione dei fatti

I malviventi avrebbero frozato una porta d'ingresso per poi entrare nei locali al pian terreno, dove si trova l'Anagrafe comunale. Una volta dentro hanno recuperato un quantitativo considerevole di carte d'identità, per poi rovistare anche in altri uffici, dove però non hanno rubato nulla.

Le indagini

Immediata è partita l'attività investigativa della polizia locale e dei carabinieri della Compagnia di Agropoli. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del furto.