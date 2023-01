Gaetano Paolino è il nuovo presidente dell'ordine degli avvocati di Salerno Le congratulazioni da parte dei sindaci: "Porterà un contributo importante alla classe forense"

Gaetano Paolino è il nuovo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Il noto amministrativista è stato eletto ieri alla Presidenza, al termine della tre giorni di voto alla Cittadella Giudiziaria.

Il nuovo presidente porta 14 membri in consiglio. Nei tre giorni in cui sono state aperte le urne si sono recati a votare 2908 avvocati esprimendo 31.538 preferenze, 17 sono state le schede bianche.

Le congratulazioni

Diversi i messaggi di congratulazioni per l’avvocato Gaetano Paolino.

"Le felicitazioni più affettuose e gli auguri di proficuo lavoro a Gaetano Paolino, eletto alla Presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Salerno - ha scritto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - Gaetano, portatore di sani valori e forte dei suoi trascorsi professionali e relazionali, saprà interpretare al meglio il delicato ruolo di Presidente dell'Ordine portando un contributo importante alla classe forense salernitana e al sistema Giustizia

Italiana".

"Congratulazioni all'avvocato Gaetano Paolino, eletto nella qualità di nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. - gli auguri del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - Figura questa che si pone a garanzia della categoria esercitando i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense.

Un personale augurio, poi, lo rivolgo all'avvocato Giuseppe Vitale, un amico, oltre che un valido professionista di Pellezzano, che grazie al risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo delle cariche forensi, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno".