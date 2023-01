Smarriscono via del ritorno dal santuario dell'Avvocata: soccorse escursioniste Le due donne hanno lanciato l'allarme attraverso GeoresQ, un servizio gestito dal CNSAS

Disavventura, nel pomeriggio di ieri, per due escursioniste in Costiera Amalfitana sul Monte Falerzio, sopra Maiori. Le due donne, dopo aver raggiunto il Santuario dell'Avvocata, non riuscivano più a trovare la via del ritorno.

La richiesta di soccorso

Le donne hanno lanciato l'allarme attraverso GeoresQ, un servizio gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano (CAI), di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria aperta.

L'intervento

Il soccorso alpino e speleologico della Campania ha quindi inviato una squadra di tecnici che hanno raggiunto le due donne, che nel frattempo avevano intrapreso la via del ritorno, e le hanno riaccompagnate a valle.