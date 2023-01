Incendio in casa a Salerno: muore maestra 57enne Il rogo scaturito dall'albero di Natale. La donna era ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli

Non ce l'ha fatta la maestra 57enne coinvolta in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Salerno il giorno dell'Epifania. Troppo gravi le ustioni riportate sul corpo nel tentativo di spegnere il fuoco che divampava nell'appartamento dove viveva con il marito e il figlio 13enne, in via Posidonia. Le fiamme sarebbero scaturite dall’albero di Natale e da una candela lasciata accesa.

La ricostruzione dell'incidente

La cinquantasettenne pare abbia utilizzato una coperta in pile per cercare di domare le fiamme, alimentate però ancora di più dal tessuto sintetico. Sul posto intervennero i vigili del fuoco. La donna venne trasferita al centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Dolore nel quartiere di Torrione pet la scomparsa della 57enne che insegnava nella scuola elementare Matteo Mari.