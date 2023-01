Ladri in azione a Novi Velia, è l'ennesimo colpo nel Cilento Indagano i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania

Ancora furti nel Cilento. Ladri in azione a Novi Velia, dove hanno preso di mira due attività. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.

I fatti

Il primo colpo è stato messo a segno ai danni di un tabacchi. I ladri hanno tagliato le sbarre di ferro sulla finestra posta sul retro del locale. Quindi, sono entrati e hanno portato via sigarette, gratta e vinci e contanti. Il bottino si aggira attorno ai 15 mila euro. Il sistema d’allarme del tabacchino era fuori uso. Non è stato l'unico colpo messo a segno. I malviventi sono entrati anche in un negozio di parrucchiere, rubando 900 euro in contanti. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.