Coppia di anziani aggredita e derubata a Capaccio, indagano i carabinieri L'episodio è accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16

Attimi di terrore per una coppia di nonni di Capaccio Paestum, lui 92enne e lei 87enne, aggrediti, minacciati e derubati in casa. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16, in via Vuccolo Maiorano. Ad agire sono stati in due, poi dileguatisi facendo perdere ogni traccia. Indagano sul caso i carabinieri.

I fatti

I due hanno bussato alla porta e sono stati aperti dalla coppia, incurante di trovarsi alla porta di fronte a due malviventi. Una volta entrati, uno dei malfattori ha spinto l’uomo per terra, immobilizzandolo con la moglie al piano terra, mentre l'altro è salito al secondo piano per rovistare nelle stanze. Alla fine, delusi per non aver trovato nulla, i due malviventi hanno poi scippato gli orecchini d’oro indossati in quel momento dalla donna.

Le indagini e i soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata che ha medicato l’anziano e la consorte. Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Capoluogo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli.