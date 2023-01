Studentessa 27enne investita e uccisa in centro a Salerno da un giovane La tragedia in via Roma, nei pressi del teatro Verdi

Tragedia in centro a Salerno. Una studentessa 27enne uzbeka è stata investita e uccisa, mentre si trovava in via Roma, da un 20enne originario di Mercato San Severino. L'incidente mortale nei pressi del Teatro Verdi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale, un'auto della guardia di finanza. Nulla da fare per ragazza ferita in modo letale.

La ricostruzione dell'incidente mortale

Da una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul luogo dell'incidente avvenuto questa sera nei pressi del teatro Verdi, pare che la 27enne stesse attraversando la strada, in prossimità di una curva, quando è stata travolta mortalmente.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di salvare la vita alla ragazza investita. Parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Salerno. Ancora sangue sulle strade salernitane. Un'altra vittima si aggiunge al triste elenco dei morti sull'asfalto proprio nei giorni in cui si discute di sicurezza e autovelox anche in città, proprio per limitare che si verifichino simili tragedie.