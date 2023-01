Ricercatrice Unisa travolta e uccisa da un'auto a 27 anni E' successo in centro, nei pressi del teatro Verdi, alla guida un 20enne

Era in Italia perché stava frequentando un dottorato all'Università degli studi di Salerno la 27enne travolta e uccisa da un'auto ieri sera in via Stanislao Lista, in pieno centro. La giovane, Assem Zharbossyn, originaria del Kazakistan, è stata investita mentre attraversava la strada, nei pressi del teatro Verdi. Alla guida della vettura killer un ventenne di Mercato San Severino.

La ricostruzione dell'incidente

La 27enne kazaka stava attraversando la strada quando, per cause ancora non chiare, è stata investita in pieno dalla Peugeot 308, guidata dal 20enne di Mercato San Severino. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Salerno. Il ragazzo è risultato negativo all'alcol test. Inutili i tentativi di rianimare la giovane da parte dei sanitari dell'Humanitas, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.