Il cordoglio dell'Università per la morte della giovane Assem Era dottoranda di Ricerca in Ingegneria Industriale dal novembre 2021

"Il Rettore dell'Università di Salerno Vincenzo Loia e tutta la comunità esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Assem Zharbossyn. L'Ateneo tutti si unisce al dolore della famiglia e degli amici". E' il messaggio di vicinanza dell'Università per la morte della 27enne originaria del Kazakistan, impegnata in un dottorato all'Unisa, deceduta a causa delle gravi ferite riportate in seguito ad un investimento. A travolgerla l'auto guidata da un 20enne, originario di Mercato San Severino.

La carriera universitaria della giovane Assem

Assem Zharbossyn era Dottoranda di Ricerca in Ingegneria Industriale dal novembre 2021, nell'ambito del progetto europeo di ricerca e formazione dottorale TUSAIL, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Chimica e dei Materiali presso la Nazarbayev University del Kazakistan nel 2020.

Una tragedia che ha sconvolto anche i residenti del centro di Salerno. L'incidente mortale è avvenuto infatti nei pressi del teatro Verdi, subito dopo una curva. Spesso - denuncia chi vive in quella zona - le auto non si fermano per far passarele persone. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, pare che anche la giovane Assem sia stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.