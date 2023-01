Violenza sessuale di gruppo, arrestata coppia salernitana Un uomo di 35 anni in carcere, domiciliari per una 22enne: avrebbero abusato di un'amica

Violenza sessuale di gruppo: è l’accusa che la Procura di Salerno contesta ad un uomo e una donna, rispettivamente di 35 e 22 anni. I due avrebbero abusato di un’amica dopo una serata insieme trascorsa in discoteca.

I fatti risalgono alla notte del 31 agosto scorso: la vittima ha raccontato di essere stata violentata dalla coppia: l’uomo (con precedenti penali per rapina e maltrattamenti in famiglia) è stato condotto in carcere, la donna si trova ai domiciliari.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile e dalla polizia postale.