Incidenti stradali, tragedia sfiorata tra Salerno e Vietri: sfondato parapetto Ennesimo incidente sulle strade salernitane, sos dell'associazione Strade Sicure

Nel pomeriggio si è verificato un incidente su via Croce, tra Salerno e Vietri. Un'auto ha rischiato di sfondare il parapetto - rimasto danneggiato - e precipitare. Un incidente potenzialmente grave ma che fortunatamente si è risolto solo con un grande spavento e danni minori.

Il presidente di Strade Sicure chiede interventi: "No a pubblicità senza provvedimenti"

Sul posto sono intervenuti sia l'associazione di Strade Sicure, sia il corpo dei vigili urbani, questi ultimi giunti per i rilevamenti del caso e per provvedere immediatamente alla pulizia della strada. È l'ennesimo incidente avvenuto sul territorio locale. Dopo la tragica morte di una ricercatrice dell'Università degli Studi di Salerno e l'incidente delle scorse ore in via Parmenide. Su questa lunga striscia di incidenti - alcuni gravi, altri meno - si è espresso con forza, ai microfoni di Ottochannel, il presidente di "Strade Sicure" Gerardo Postiglione. "A distanza di giorni, ancora non vedo interventi nel punto in cui è morta una ragazza. Le strisce in curva vanno rimosse. Bisogna fare qualcosa. Non è che dopo una morte si dimentica di tutto. Si fa pubblicità per un giorno e poi ci si dimentica. Non può e non deve essere così".