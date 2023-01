Dramma in serie D: tifoso muore per un malore dopo Sant’Agata-Santa Maria A nulla sono serviti i soccorsi immediati per cercare di salvare l’uomo

Dramma oggi pomeriggio allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata Militello, dove un tifoso locale di 72 anni, Carmelo Faranda, è morto a causa di un malore al termine della partita giocata dal Città di S.Agata contro il Santa Maria Cilento